ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

В российском Минобороны заявили, что ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

« И с т р е б и т е л ь н о й а в и а ц и е й В К С Р о с с и и с б и т с а м о л ё т С у - 2 7 в о з д у ш н ы х с и л Украины», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили 70 украинских БПЛА за ночь в небе над регионами страны.