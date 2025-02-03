ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ

В российском Минобороны заявили, что ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ.

ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
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Об этом говорится в сводке ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили 70 украинских БПЛА за ночь в небе над регионами страны.

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