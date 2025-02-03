ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ
В российском Минобороны заявили, что ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили 70 украинских БПЛА за ночь в небе над регионами страны.