"Калашников" впервые представит новейший ЗРК "Крона-Э" на IDEX-2025

Концерн "Калашников" впервые представит новейший зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в концерне.

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"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", - говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что комплекс "Крона-Э" предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями комплекса являются вражеские беспилотные летательные аппараты среднего класса.