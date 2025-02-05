При ударе по интернату в находящемся под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Суджа не выжили шесть человек. О смерти россиян сообщил в Владимир Синельников.

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По заявлению общественника, всего в интернате жили почти сто человек, и те мирные жители, которые захотели покинуть Суджу после атаки, были вывезены на территорию Украины в город Сумы.

« В п у н к т е в р е м е н н о г о р а з м е щ е н и я о ж и д а ю т о т п р а в к и в К у р с к ч е р е з т е р р и т о р и ю Б е л а р у с и д о с т а с е м и н а ш и х с о г р а ж д а н » , — р а с к р ы л с у д ь б у б е ж е н ц е в и з К у р с к о й о б л а с т и а к т и в и с т .

При этом Синельников не опубликовал списка имен и фамилий россиян, оказавшихся в Сумах.

1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Как сообщали российские военкоры, после удара по Судже ситуация в Курской области обострилась.