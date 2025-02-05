При ударе по интернату в находящемся под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Суджа не выжили шесть человек. О смерти россиян сообщил в Владимир Синельников.
По заявлению общественника, всего в интернате жили почти сто человек, и те мирные жители, которые захотели покинуть Суджу после атаки, были вывезены на территорию Украины в город Сумы.
«В пункте временного размещения ожидают отправки в Курск через территорию Беларуси до ста семи наших сограждан», — раскрыл судьбу беженцев из Курской области активист.
При этом Синельников не опубликовал списка имен и фамилий россиян, оказавшихся в Сумах.
1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.
Как сообщали российские военкоры, после удара по Судже ситуация в Курской области обострилась.