На учениях в Белоруссии апробируют новые способы применения ударных БПЛА
Новые способы применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов будут апробированы в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.
"Одна из особенностей данной проверки - апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Кроме того, по словам Хренина, в ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено "активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам". В соответствии с замыслом предусматривается поэтапное наращивание мероприятий проверки, добавил министр.
"Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми к тому, для чего предназначены вооруженные силы, при необходимости - обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь", - сказал Хренин. Министр сообщил, что отработка практических действий в ходе проверки спланирована при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности. "Наша с вами задача - исключить шаблонность в действиях войск, создать условия, в которых необходимо принимать нестандартные решения и делать это быстро", - отметил глава Минобороны Белоруссии.
Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, руководить проверкой будет начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко. По данным Минобороны, в ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы, проинформировали в оборонном ведомстве Белоруссии.