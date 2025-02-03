На учениях в Белоруссии апробируют новые способы применения ударных БПЛА

Новые способы применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов будут апробированы в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

" О д н а и з о с о б е н н о с т е й д а н н о й п р о в е р к и - а п р о б а ц и я н о в ы х с п о с о б о в п о д д е р ж к и д е й с т в и й с у х о п у т н ы х в о й с к р а з в е д ы в а т е л ь н ы м и и у д а р н ы м и б е с п и л о т н ы м и а в и а ц и о н н ы м и к о м п л е к с а м и " , - о т м е т и л г л а в а М и н о б о р о н ы , с л о в а к о т о р о г о п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в е д о м с т в а .

Кроме того, по словам Хренина, в ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено "активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам". В соответствии с замыслом предусматривается поэтапное наращивание мероприятий проверки, добавил министр.

" О б с т а н о в к а о б я з ы в а е т н а с д е р ж а т ь р у к у н а п у л ь с е и д е р ж а т ь п о р о х с у х и м , б ы т ь г о т о в ы м и к т о м у , д л я ч е г о п р е д н а з н а ч е н ы в о о р у ж е н н ы е с и л ы , п р и н е о б х о д и м о с т и - о б е с п е ч и т ь з а щ и т у с у в е р е н и т е т а и т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь " , - с к а з а л Х р е н и н . М и н и с т р с о о б щ и л , ч т о о т р а б о т к а п р а к т и ч е с к и х д е й с т в и й в х о д е п р о в е р к и с п л а н и р о в а н а п р и п р о в е д е н и и у ч е н и й и т р е н и р о в о к р а з л и ч н о г о м а с ш т а б а н а п о л и г о н а х и н е з н а к о м ы х у ч а с т к а х м е с т н о с т и . " Н а ш а с в а м и з а д а ч а - и с к л ю ч и т ь ш а б л о н н о с т ь в д е й с т в и я х в о й с к , с о з д а т ь у с л о в и я , в к о т о р ы х н е о б х о д и м о п р и н и м а т ь н е с т а н д а р т н ы е р е ш е н и я и д е л а т ь э т о б ы с т р о " , - о т м е т и л г л а в а М и н о б о р о н ы Б е л о р у с с и и .

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, руководить проверкой будет начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко. По данным Минобороны, в ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы, проинформировали в оборонном ведомстве Белоруссии.