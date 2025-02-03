Генеральный конструктор рассказал о модернизации ракет "Оникс"

Достигнуты положительные результаты в работе по совершенствованию сверхзвуковых ракет "Оникс" корабельного и берегового базирования. Они уже приняты на вооружение.

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" Р а б о т у м ы , б е з у с л о в н о , в е д е м . Р е ч ь и д е т о в с е х н а ш и х к о м п л е к с а х , к о т о р ы е н а х о д я т с я в э к с п л у а т а ц и и и п р и м е н я ю т с я . Е с т ь п о л о ж и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы . П р о в о д я т с я о п р е д е л е н н ы е и з м е н е н и я , д о р а б о т к и , у л у ч ш е н и я . Э т о - о б я з а т е л ь н а я р а б о т а " , - в х о д е а к а д е м и ч е с к и х ч т е н и й п о к о с м о н а в т и к е с о о б щ и л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р , г е н е р а л ь н ы й к о н с т р у к т о р Н П О м а ш и н о с т р о е н и я Александр Леонов, пишет ТАСС.

По словам генерального конструктора, хотя ракеты приняты на вооружение, но проводятся определенные изменения, доработки, улучшения. И требуется целая процедура с соответствующими подтверждениями. Это касается и модернизации ракеты "Оникс".