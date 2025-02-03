Генеральный конструктор рассказал о модернизации ракет "Оникс"
Достигнуты положительные результаты в работе по совершенствованию сверхзвуковых ракет "Оникс" корабельного и берегового базирования. Они уже приняты на вооружение.
"Работу мы, безусловно, ведем. Речь идет о всех наших комплексах, которые находятся в эксплуатации и применяются. Есть положительные результаты. Проводятся определенные изменения, доработки, улучшения. Это - обязательная работа", - в ходе академических чтений по космонавтике сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, пишет ТАСС.
По словам генерального конструктора, хотя ракеты приняты на вооружение, но проводятся определенные изменения, доработки, улучшения. И требуется целая процедура с соответствующими подтверждениями. Это касается и модернизации ракеты "Оникс".