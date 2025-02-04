У Часова Яра зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ

В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец — Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».
Известно, что российские военные продолжают охватывать Часов Яр и двигаются в направлении села Майское.
Офицеры ВСУ отказались эвакуировать раненых
«Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Юг» в составе Добровольческого корпуса уничтожила опорный пункт ВСУ западнее Часова Яра. Военные продолжают совершать штурмовые действия в самом населенном пункте.
Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.