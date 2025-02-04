В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец — Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».

Известно, что российские военные продолжают охватывать Часов Яр и двигаются в направлении села Майское.

Офицеры ВСУ отказались эвакуировать раненых

« К а д р ы о б ъ е к т и в н о г о к о н т р о л я в ы я в и л и м а с с о в у ю э в а к у а ц и ю р а н е н ы х с о л д а т В С У » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Кроме того, 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Юг» в составе Добровольческого корпуса уничтожила опорный пункт ВСУ западнее Часова Яра. Военные продолжают совершать штурмовые действия в самом населенном пункте.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.