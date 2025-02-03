Ростех назвал "самый умный" танк в зоне спецоперации на Украине

Танк Т-90М "Прорыв" является "самым умным" танком в зоне специальной военной операции, его новейшая система управления огнем превосходит украинских и западных конкурентов. Об этом сообщили в ГК "Ростех".

" О д н о и з к л ю ч е в ы х п р е и м у щ е с т в т а н к а - н о в е й ш а я с и с т е м а у п р а в л е н и я о г н е м , к о т о р а я п о з в о л я е т э ф ф е к т и в н о п о р а ж а т ь ц е л и р а з н о г о т и п а в б ы с т р о м е н я ю щ е й с я о б с т а н о в к е . Э л е к т р о н и к а , п р и ц е л ь н ы й к о м п л е к с и и н т е р ф е й с ы с и с т е м ы п о з в о л я ю т г и б к о п е р е н о с и т ь о г о н ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и ц е л я м и и в с е ц е л о к о н т р о л и р о в а т ь т е р р и т о р и ю б о е в ы х д е й с т в и й . С е г о д н я э т о " с а м ы й у м н ы й " т а н к в з о н е С В О , к о т о р ы й н а г о л о в у п р е в о с х о д и т с в о и х у к р а и н с к и х и з а п а д н ы х к о н к у р е н т о в п о с п о с о б н о с т и б ы с т р о о р и е н т и р о в а т ь с я н а п о л е б о я , [ о н с п о с о б е н ] п р о т и в о с т о я т ь у г р о з а м и п о р а ж а т ь о б ъ е к т ы п р о т и в н и к а " , - с к а з а л и т а м .

В госкорпорации отметили, что Т-90М с доработанной всеракурсной защитой показывает впечатляющую живучесть на поле боя, несмотря на интенсивное применение врагом разнообразных противотанковых средств, начиная от ручных гранатометов и заканчивая самыми современными западными противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами.

В Ростехе добавили, что производитель бронетехники - НПК "Уралвагонзавод" - наращивает производство "Прорывов" и другой боевой техники, работая круглосуточно, для обеспечения качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа.