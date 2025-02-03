Якутский министр получил тяжелое ранение в зоне СВО

Якутский министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев получил тяжелое ранение, выполняя боевое задание в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.

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При каких обстоятельствах министр получил ранение, Бычков не уточнил. Он выразил Шамаеву поддержку и пожелал ему как можно скорее восстановить силы.

Накануне, 2 февраля, глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что вице-губернатор региона Сергей Ефремов погиб, выезжая на рекогносцировку (изучение местности) в зоне спецоперации.

Стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья

52-летний Ефремов был командиром добровольческого отряда «Тигр». Впервые он присоединился к СВО в 2022 году. Позже ему были присвоены звания Героя Приморья и Героя ДНР. В августе 2024-го Кожемяко сообщил, что бойцы отряда «Тигр» во главе с Ефремовым приняли решение отправиться в Курскую область.