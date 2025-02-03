На Украине погиб 18-летний британец Джеймс Уилтон, присоединившийся к ВСУ в конце 2024 года. Как сообщает The Sun, Уилтон был убит беспилотником в первые минуты своей первой миссии.

По данным The Sun, Уилтон отправился на Украину четыре месяца назад, на тот момент ему было 17 лет. Он присоединился к ВСУ, несмотря на отсутствие какого-либо военного опыта, подчеркивает газета. Зимой 2025 года британец погиб в результате взрыва.

Американский наемник ВСУ, находившийся с Уилтоном во время задания, рассказал The Sun, что им пришлось пересечь открытое поле «без деревьев, без укрытий, без ничего», чтобы пополнить запасы других солдат. Всего наемников было шестеро, они шли группами по два человека на расстоянии 20 метров друг от друга.

Когда появился «десантный дрон», американец и британец шли последними в группе. Они пытались убежать, но беспилотник настиг Уилтона. Американец через четыре дня потерял ногу, подорвавшись на мине.

« Я н и к о г д а э т о г о н е п е р е ж и в у . Я н е х о т е л , ч т о б ы о н у е з ж а л , н о е г о с е р д ц е б ы л о н а с т р о е н о н а э т о » , - р а с с к а з а л г а з е т е о т е ц п о г и б ш е г о Д ж е й м с Г р э м .

Ранее телеканал CNN сообщил, что более 20 американцев пропали без вести на передовой в зоне конфликта на Украине, причем за последние полгода количество таких случаев резко возросло. Телеканал выяснил, что за это время тела как минимум пяти американцев, записавшихся в украинскую армию, не удалось забрать с поля боя.

«Суровые свидетельства» выживших и растущее количество жертв демонстрируют «малоизвестную, но важную роль» американских бойцов в конфликте, отмечал CNN. Телеканал упомянул 25-летнего бывшего солдата ВС США Закари Форда и еще одного американца без военного опыта. Они были убиты беспилотником, когда пытались взорвать мост в ДНР. Находившийся с ними третий наемник из США выжил. Американец рассказал телеканалу, что винит в потерях «плохого офицера», который относился к бойцам как к «пушечному мясу».