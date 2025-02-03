На Украине заявили о создании гей*-батальонов ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создало подразделения, укомплектованные представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций*, и «под это просятся деньги». Об этом рассказала РИА Новости украинская спортсменка Лариса Жалинская.

По ее словам, эти «гей-батальоны*», приписаны к тыловым регионам Украины – Киевской и западным областям.

« Т о е с т ь , э т о м о ж н о н а з в а т ь б а т а л ь о н о м : н а б р а л и т а м 1 5 л ю д е й , т а к с к а з а т ь , к о т о р ы е с е б я з а я в л я ю т н е т р а д и ц и о н н ы м и п е р с о н а м и , и и х п и а р я т , ч т о в о т у н а с т о ж е т а к о е е с т ь . А д а л ь ш е , с а м о е г л а в н о е д л я У к р а и н ы , н у ч т о ? Д а й т е г р о ш е й ! У н а с т у т э т о - н е б и н а р н ы й б а т а л ь о н * ! » - п о я с н и л а с б е ж а в ш а я и з о к к у п и р о в а н н о г о К и е в о м З а п о р о ж ь я Л а р и с а Ж а л и н с к а я .

Она также подчеркнула, что периодически «проходят новости» по Telegram-каналам и под такие «явления» просятся деньги.

Ранее украинцы высмеяли проведение ЛГБТ*-марша в Харькове. Интернет-пользователи задались вопросом, поможет ли гей-парад* получить больше западной помощи, а также стали шутить о том, что мероприятие организовало местный Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы раздавать повестки.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.