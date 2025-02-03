На Украине заявили о создании гей*-батальонов ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) создало подразделения, укомплектованные представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций*, и «под это просятся деньги». Об этом рассказала РИА Новости украинская спортсменка Лариса Жалинская.
По ее словам, эти «гей-батальоны*», приписаны к тыловым регионам Украины – Киевской и западным областям.
«То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это - небинарный батальон*!» - пояснила сбежавшая из оккупированного Киевом Запорожья Лариса Жалинская.
Она также подчеркнула, что периодически «проходят новости» по Telegram-каналам и под такие «явления» просятся деньги.
Ранее украинцы высмеяли проведение ЛГБТ*-марша в Харькове. Интернет-пользователи задались вопросом, поможет ли гей-парад* получить больше западной помощи, а также стали шутить о том, что мероприятие организовало местный Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы раздавать повестки.
*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.