ВСУ попытались атаковать Дагестан

Утром в понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Дагестан.

ВСУ попытались атаковать Дагестан
© ТАСС

Об этом сообщил руководитель региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

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«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», написал Меняйло.

По его информации, разрушений и пострадавших в результате попытки атаки пока нет. Глава республики напомнил, что важно доверять официальным источникам информации и не распространять в сети кадры с места событий.

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