Утром в понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Дагестан.

Об этом сообщил руководитель региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

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« С е г о д н я у т р о м н а д о б ъ е к т а м и в К а с п и й с к е б ы л и з а ф и к с и р о в а н ы б е с п и л о т н ы е л е т а т е л ь н ы е а п п а р а т ы . П р и н и м а ю т с я в с е н е о б х о д и м ы е м е р ы п о и х н е й т р а л и з а ц и и » , — н а п и с а л М е н я й л о .

По его информации, разрушений и пострадавших в результате попытки атаки пока нет. Глава республики напомнил, что важно доверять официальным источникам информации и не распространять в сети кадры с места событий.