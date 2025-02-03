ВСУ попытались атаковать Дагестан
Утром в понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Дагестан.
Об этом сообщил руководитель региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
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«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меняйло.
По его информации, разрушений и пострадавших в результате попытки атаки пока нет. Глава республики напомнил, что важно доверять официальным источникам информации и не распространять в сети кадры с места событий.