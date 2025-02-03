Турция собирается построить в Сирии военные базы
Турция может расширить масштаб военного присутствия в Сирии и планирует построить две военные базы для размещения истребителей F-16. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Türkiye.
По данным источников издания, Турция и Сирия намерены в ближайшее время подписать соглашение о совместной обороне, которое предусматривает оказание Анкарой помощи Дамаску.
«Также предусматривается подготовка турецкими вооруженными силами сирийской армии и летчиков, и создание Турцией двух военных баз в Сирии. Еще одним пунктом соглашения является то, что Турция разместит на этих базах 50 истребителей F-16, чтобы предотвратить любые атаки, которые могут нанести ущерб суверенитету страны, пока не будут сформированы сирийские ВВС», - говорится в статье.
По информации газеты, Сирия также запросила у Турции беспилотники, радары и системы РЭБ, в том числе и «для контроля за израильским пограничным коридором». Ожидается, что первая партия БПЛА будет поставлена в ближайшее время.
При этом официальные власти пока не комментировали эти данные.
Напомним, что 8 декабря 2024 года отряды вооруженной сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск. На фоне этого президент Сирии Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. Турция создала координационный механизм помощи Сирии, выразив надежду, что Евросоюз снимет часть санкций, введенных в отношении страны.