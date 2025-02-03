Турция собирается построить в Сирии военные базы

Турция может расширить масштаб военного присутствия в Сирии и планирует построить две военные базы для размещения истребителей F-16. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Türkiye.

По данным источников издания, Турция и Сирия намерены в ближайшее время подписать соглашение о совместной обороне, которое предусматривает оказание Анкарой помощи Дамаску.

« Т а к ж е п р е д у с м а т р и в а е т с я п о д г о т о в к а т у р е ц к и м и в о о р у ж е н н ы м и с и л а м и с и р и й с к о й а р м и и и л е т ч и к о в , и с о з д а н и е Т у р ц и е й д в у х в о е н н ы х б а з в С и р и и . Е щ е о д н и м п у н к т о м с о г л а ш е н и я я в л я е т с я т о , ч т о Т у р ц и я р а з м е с т и т н а э т и х б а з а х 5 0 и с т р е б и т е л е й F - 1 6 , ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь л ю б ы е а т а к и , к о т о р ы е м о г у т н а н е с т и у щ е р б с у в е р е н и т е т у с т р а н ы , п о к а н е б у д у т с ф о р м и р о в а н ы с и р и й с к и е В В С » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

По информации газеты, Сирия также запросила у Турции беспилотники, радары и системы РЭБ, в том числе и «для контроля за израильским пограничным коридором». Ожидается, что первая партия БПЛА будет поставлена в ближайшее время.

При этом официальные власти пока не комментировали эти данные.

Напомним, что 8 декабря 2024 года отряды вооруженной сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск. На фоне этого президент Сирии Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. Турция создала координационный механизм помощи Сирии, выразив надежду, что Евросоюз снимет часть санкций, введенных в отношении страны.