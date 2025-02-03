В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

Модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам в глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. О новой задаче комплекса рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он обратил внимание на сообщения о разработке новой версии «Искандера» с увеличенной до 1000 километров дальности. Кроме того, комплекс, который в западных СМИ получил обозначение «Искандер-1000», отличается повышенной точностью.

Считается, что модернизированная ракета несет большее количество твердого топлива, которое обеспечивает увеличение дальности. Также «Искандер» получил современную систему наведения на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

« Э т а р а к е т а , п о х о ж е , и д е а л ь н о п р и с п о с о б л е н а д л я т о г о , ч т о б ы в ы б и в а т ь х в а л е н ы е в о е н н ы е с а м о л е т ы F - 1 6 , к о т о р ы е Н А Т О п е р е д а л о У к р а и н е » , — п и ш е т В а й х е р т .

Также он допустил, что в случае прямого столкновения с западными странами новый «Искандер» позволит эффективно поражать цели на территории стран НАТО.

В ноябре 2024 года военный эксперт Алексей Леонков допустил, что расположенные в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны в Польше в случае прямого столкновения.