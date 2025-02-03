Силы ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью и два — над Белгородской.
«Около с 09:00 до 10:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сводке ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем.