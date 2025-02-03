Силы ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью и два — над Белгородской.

Силы ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями
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«Около с 09:00 до 10:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области», говорится в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем.

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