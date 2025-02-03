Силы ПВО сбили три БПЛА над Курской и Белгородской областями

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью и два — над Белгородской.

« О к о л о с 0 9 : 0 0 д о 1 0 : 3 0 м с к д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О у н и ч т о ж е н ы т р и у к р а и н с к и х б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т а : о д и н – н а д т е р р и т о р и е й К у р с к о й о б л а с т и и д в а — н а д т е р р и т о р и е й Б е л г о р о д с к о й о б л а с т и » , — г о в о р и т с я в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем.