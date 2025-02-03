Депутат назвал возможную причину гибели в Курской области вице-губернатора Приморья

Заместитель губернатора Приморья Сергей Ефремов мог погибнуть в Курской области из-за магнитной мины или атаки беспилотного летательного аппарата. Возможную причину трагедии назвал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин в беседе с РИА Новости.

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« А в т о м о б и л ь ( п о п а л ) л и б о н а м и н у м а г н и т н у ю , л и б о э т о " п т и ч к а " , л и б о П Т У Р ( п р о т и в о т а н к о в ы й у п р а в л я е м ы й р а к е т н ы й к о м п л е к с ) » , — о т в е т и л Т а р а б а р и н н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с .

Ефремов ушел на фронт добровольцем и отправился воевать в Курскую область в августе прошлого года после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион. Он лишился жизни в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину.

Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что добровольческий отряд «Тигр» станет именным, он будет носить имя погибшего при освобождении Курской области экс-командира, заместителя губернатора Приморья Сергея Ефремова.