Отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область

За ночь ПВО отразили массированную атаку беспилотников (БПЛА) на Волгоградскую область.

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Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— С е г о д н я н о ч ь ю с и л ы П В О М и н и с т е р с т в а о б о р о н ы о т р а з и л и м а с с и р о в а н н у ю а т а к у б е с п и л о т н и к о в с а м о л е т н о г о т и п а н а т е р р и т о р и ю В о л г о г р а д с к о й о б л а с т и . Б о л ь ш а я ч а с т ь Б П Л А б ы л а п е р е х в а ч е н а и н е й т р а л и з о в а н а , — з а я в и л Б о ч а р о в .

Губернатор уточнил, что падение обломков БПЛА не привело к жертвам. На территории нефтеперерабатывающего завода возникли незначительные пожары, которые оперативно потушили.

Были зафиксированы кратковременные перебои с электроэнергией, однако электроснабжение Волгограда и окрестностей восстановлено полностью, передает его пресс-служба в VK.

Ранее, по сообщениям Telegram-канала Shot, жители Красноармейского района Волгоградской области сообщили о нескольких взрывах в районе НПЗ.

31 января силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Атаке беспилотников подверглись Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская, Воронежская и Белгородская области, а также Краснодарский край.