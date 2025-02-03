Отражена массированная атака БПЛА на Волгоградскую область

Губернатор Бочаров: ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
За ночь ПВО отразили массированную атаку беспилотников (БПЛА) на Волгоградскую область.
Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована, — заявил Бочаров.
Губернатор уточнил, что падение обломков БПЛА не привело к жертвам. На территории нефтеперерабатывающего завода возникли незначительные пожары, которые оперативно потушили.
Были зафиксированы кратковременные перебои с электроэнергией, однако электроснабжение Волгограда и окрестностей восстановлено полностью, передает его пресс-служба в VK.
Ранее, по сообщениям Telegram-канала Shot, жители Красноармейского района Волгоградской области сообщили о нескольких взрывах в районе НПЗ.
31 января силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Атаке беспилотников подверглись Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская, Воронежская и Белгородская области, а также Краснодарский край.