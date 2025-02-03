Танкисты уничтожили опорные пункты и склады ВСУ в Харьковской области

Танкисты группировки "Север" на Т-72Б3М уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-72Б3М армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО точечными выстрелами уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ. Координаты целей стали известны благодаря разведке с помощью беспилотных летательных аппаратов. В оперативном порядке, получив команду, танкисты выдвинулись на закрытые огневые позиции. Менее чем за пять минут орудия были готовы к бою по навесной траектории и наведены на выявленные цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет танкистам группировки войск "Север" наносить огневое поражение противнику незаметно. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки позволяют защитить основные узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.
Также в военном ведомстве показали, как экипаж танка Т-72Б3М с закрытой позиции оказал поддержку российским штурмовым подразделениям. Танкисты произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами с учетом корректировки оператором БПЛА в режиме реального времени.