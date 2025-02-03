Танкисты уничтожили опорные пункты и склады ВСУ в Харьковской области

Танкисты группировки "Север" на Т-72Б3М уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

" Э к и п а ж и т а н к о в Т - 7 2 Б 3 М а р м е й с к о г о к о р п у с а г р у п п и р о в к и в о й с к " С е в е р " н а Х а р ь к о в с к о м н а п р а в л е н и и в з о н е п р о в е д е н и я С В О т о ч е ч н ы м и в ы с т р е л а м и у н и ч т о ж и л и в з в о д н ы е о п о р н ы е п у н к т ы , с к л а д с б о е п р и п а с а м и и б о е в у ю т е х н и к у В С У . К о о р д и н а т ы ц е л е й с т а л и и з в е с т н ы б л а г о д а р я р а з в е д к е с п о м о щ ь ю б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т о в . В о п е р а т и в н о м п о р я д к е , п о л у ч и в к о м а н д у , т а н к и с т ы в ы д в и н у л и с ь н а з а к р ы т ы е о г н е в ы е п о з и ц и и . М е н е е ч е м з а п я т ь м и н у т о р у д и я б ы л и г о т о в ы к б о ю п о н а в е с н о й т р а е к т о р и и и н а в е д е н ы н а в ы я в л е н н ы е ц е л и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет танкистам группировки войск "Север" наносить огневое поражение противнику незаметно. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки позволяют защитить основные узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.

Также в военном ведомстве показали, как экипаж танка Т-72Б3М с закрытой позиции оказал поддержку российским штурмовым подразделениям. Танкисты произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами с учетом корректировки оператором БПЛА в режиме реального времени.