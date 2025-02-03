В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ

В Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала Mash, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

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Отмечается, что украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов. В Красноармейском и Советском районах Волгограда нет электричества. Кроме того, в поселок Кирова отправили бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в городе сработала система ПВО возле одного из местных заводов. Также о взрывах сообщали жители поселка городского типа Светлый Яр.

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе.

Д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в г р а ж д а н с к и х в о з д у ш н ы х с у д о в с 2 1 : 4 2 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и о г р а н и ч е н и я в в е д е н ы н а р а б о т у а э р о п о р т а В о л г о г р а д ( Г у м р а ) Р о с а в и а ц и я

Также представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ночь с 28 на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. Позднее полеты приостановил аэропорт Мурманска.

ВСУ пытаются атаковать российские регионы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты в регионе, в том числе ТЭК, произошло возгорание. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

С р е д с т в а Р Э Б и П В О о т р а б о т а л и в ш т а т н о м р е ж и м е . П р и п а д е н и и о д н о г о и з Б П Л А п р о и з о ш л о в о з г о р а н и е И г о р ь Б а б у ш к и н Г у б е р н а т о р А с т р а х а н с к о й о б л а с т и

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки ВСУ. По его словам, в небе над российским регионом сбили украинский беспилотник. Он добавил, что по юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В конце января мирный житель получил ранение в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. У пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы, он был госпитализирован.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой.

Кроме того, 1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Э т о [ в о е н н ы е п р е с т у п л е н и я , с о в е р ш а е м ы е В С У ] г о в о р и т о т о м , ч т о , н е и м е я н и к а к и х у с п е х о в н а п о л е б о я , о н и п ы т а ю т с я в ы м е с т и т ь с в о е з л о н а н е с ч а с т н ы х л ю д я х — н а с т а р и к а х , н а б о л ь н ы х , н а д е т я х В л а д и м и р Д ж а б а р о в З а м г л а в ы к о м и т е т а С о в е т а Ф е д е р а ц и и

Согласно данным Министерства обороны, ракеты по школе-интернату запускались из американской реактивной системы залпового огня HIMARS из окрестной Малой Рыбицы.