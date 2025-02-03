В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

В Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала Mash, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ
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Отмечается, что украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов. В Красноармейском и Советском районах Волгограда нет электричества. Кроме того, в поселок Кирова отправили бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в городе сработала система ПВО возле одного из местных заводов. Также о взрывах сообщали жители поселка городского типа Светлый Яр.

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 21:42 по московскому времени ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумра) Росавиация

Также представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ночь с 28 на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. Позднее полеты приостановил аэропорт Мурманска.

ВСУ пытаются атаковать российские регионы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты в регионе, в том числе ТЭК, произошло возгорание. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание Игорь Бабушкин Губернатор Астраханской области

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки ВСУ. По его словам, в небе над российским регионом сбили украинский беспилотник. Он добавил, что по юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В конце января мирный житель получил ранение в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. У пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы, он был госпитализирован.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой.

Кроме того, 1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Это [военные преступления, совершаемые ВСУ] говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях на стариках, на больных, на детях Владимир Джабаров Замглавы комитета Совета Федерации

Согласно данным Министерства обороны, ракеты по школе-интернату запускались из американской реактивной системы залпового огня HIMARS из окрестной Малой Рыбицы.

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Игорь Бабушкин
Украина