Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения

В нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Вечером 2 февраля в Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже ограничения были сняты.

Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) тоже вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.

В ночь на 30 января в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в город борта приземлились на запасных аэродромах.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.