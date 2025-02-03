Ребенок рассказал, как в курском приграничье украинские дроны кружили над школой

Ребенок, эвакуированный из одного из сел приграничья Курской области рассказал представителям Военного следственного управления СК РФ, как украинские дроны кружили над школой. Видео с его опросом есть в распоряжении ТАСС.

"Мы уехали, когда там летали дроны. Я видел одного из них, один раз. Мы за школой гуляли, слышали что-то летело и подумали, что это самолет. Страшно было", - сказал ребенок, уточнив, что эвакуированы они были централизованно на автобусе.

Он добавил, что весь его класс сейчас эвакуирован и учится дистанционно.