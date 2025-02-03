МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Самарской области

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

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«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — отмечается в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого об угрозе атаки дронов предупреждали жителей Тамбовской области. Им рекомендовали соблюдать спокойствие, а в случае обнаружения дрона укрыться в безопасном месте.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что за 70 минут средства ПВО ликвидировали над регионами России два украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны атаковали Белгородскую и Ростовскую области с 20:00 до 21:10.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак ВСУ на сельскохозяйственные предприятия в селе Репяховка Краснояружского района пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Кроме того, беспилотник ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Борки — Бабка в Валуйском округе. У машины были повреждены кузов и остекление.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.