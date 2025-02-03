МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Самарской области

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Самарской области
© РИА Новости
«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — отмечается в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого об угрозе атаки дронов предупреждали жителей Тамбовской области. Им рекомендовали соблюдать спокойствие, а в случае обнаружения дрона укрыться в безопасном месте.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что за 70 минут средства ПВО ликвидировали над регионами России два украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны атаковали Белгородскую и Ростовскую области с 20:00 до 21:10.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак ВСУ на сельскохозяйственные предприятия в селе Репяховка Краснояружского района пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Кроме того, беспилотник ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Борки — Бабка в Валуйском округе. У машины были повреждены кузов и остекление.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Военные новости
МЧС России