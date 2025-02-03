ВСУ назвали беззащитными против одного типа российского оружия

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи линии боевого соприкосновения по-прежнему остаются беззащитными против одного типа оружия Вооруженных сил (ВС) России — дронов с управлением через оптоволоконный кабель. Об этом рассказал «Ленте.ру» сотрудник Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Лис.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь э ф ф е к т и в н о п р и м е н я ю т с я Р Т К ( р о б о т о т е х н и ч е с к и й к о м п л е к с — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) н а з е м н о г о и в о з д у ш н о г о т и п а н а о п т о в о л о к н е , р е ш е н и я п о п р о т и в о д е й с т в и ю э т и м с и с т е м а м с о с т о р о н ы п р о т и в н и к а н е т » , — к о н с т а т и р о в а л о н .

Используемое в подобных дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

Ранее военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью «Ленте.ру» заявил, что дроны с управлением через оптоволоконный кабель — это революционное оружие, которое способно изменить картину боевых действий.