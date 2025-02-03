Над Каспийским морем сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Известно, что БПЛА был сбит около 7:50 по московскому времени.

На фоне возможной атаке дрона режим опасности вводили в Северной Осетии. Кроме того, БПЛА были зафиксированы в небе над Дагестаном.

В ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.