Раненый штурмовик "Буддист" в одиночку взорвал  два блиндажа ВСУ

Во время штурма Часов Яра боец спецназа "Ахмат" с позывным "Буддист" в одиночку, с ранением и без связи смог взорвать два блиндажа с всушниками.

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Вот как это было. На задание они отправились вдвоем с товарищем. По пути рядом взорвалась мина, оба бойца получили ранения. "Буддисту" осколок впился в руку, второму - в ногу.

"Буддист" наложил товарищу жгут, отвел его в безопасное место и доложил командиру.

Тот спросил, сможет ли штурмовик в одиночку выполнить задачу. Смогу, пообещал "Буддист". На подходе к вражескому блиндажу у него отключилась рация - у противника работал РЭБ. Солдат заметил в блиндаже силуэты украинцев и закинул в укрытие гранату.

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Там сдетонировал боекомплект, крыша блиндажа подпрыгнула, а "Буддист" перешел к следующему объекту. Там он нашел вентиляционное отверстие с закинул гранату в него. История повторилась.

"Буддист" знаками показал наблюдавшему за ним дрону, что остался без связи Ему скинули новую рацию и он благополучно вернулся на базу. Родом штурмовик из Забайкалья. Передает привет родителям, братьям, бабушке, своей учительнице и всей республике Бурятия.