В российском регионе сообщили о нештатом сходе двух авиабоеприпасов

Инцидент, произошедший в Липецкой области, из-за которого в нескольких населенных пунктах было отключено электроснабжение, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале властей региона.

Один из боеприпасов приземлился в Елецком районе, а другой — в Воловском муниципальном образовании, вдали от жилой застройки. Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.

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Жителям, чьи автомобили и дома пострадали в результате падения боеприпаса, предусмотрена компенсация.

Ранее энергетики восстановили электроснабжение в раде населенных пунктов Липецкой области, оставшихся без света. Инцидент произошел 1 февраля из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Тогда 540 домов в Елецком районе остались без света, воды и мобильной связи.