Арсенал Зеленского пополнился крайне опасной авиабомбой

ВСУ начали использовать новую модификацию авиабомб - 450-килограммовые JDAM-ER. Ее серийное производство началось относительно недавно - в 2015 году.

На появившихся в интернете кадрах видно, как украинский истребитель Су-27 сбрасывает одну из этих мощных бомб. Хотя о поставках JDAM-ER в Киев было известно, только сейчас появилось документальное подтверждённое доказательство того, что бомба используется в боевых действиях, выяснили OSINT-аналитики издания Bulgarian Military.

JDAM-ER — это совместный проект компании Boeing и Австралийской организации оборонных исследований и разработок (DSTO). В комплект входят складные крылья, которые увеличивают дальность действия стандартных JDAM до 72 км. Компания Boeing производит основные компоненты, а австралийская компания Ferra Engineering - комплекты крыльев. Ближайший аналог JDAM-ER — это российские планирующие (глиссадные) авиабомбы с УМПК.

Глиссадная авиабомба имеет два вида наведения: инерциальное и спутниковое, что обеспечивает повышенную точность даже в условиях отсутствия GPS-сигнала. Боеголовка весом 450 кг, как правило, представляющая собой фугасную бомбу, обладает значительной разрушительной силой при относительно небольшом весе.

В натовских армиях авиабомба запускается с различных самолетов, таких как F-15, F-16 и F-35, а также бомбардировщиков B-2 и истребителей-бомбардировщиков Super Hornet ВМС США.

Еще в марте 2023 года генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, подтвердил, что американцы предоставили Украине комплекты JJDAM-ER. Правда, о каком количестве шла речь, неизвестно. А о недавних поставках авиабомб стало известно в начале января: американцы отправили ВСУ ракеты «воздух-воздух» AIM-9M для истребителей F-16 и AIM-7 и их модификацию RIM-7 для систем ПВО «Бук-М1», а также управляемые авиабомбы JDAM-ER и GBU-39.

Как видно, JDAM-ER - редкий для Украины боеприпас, пишет Bulgarian Military. До сих пор ВВС Украины в основном использовали 500-фунтовую (250 кг) версию. Разница существенная: 1000-фунтовая бомба JDAM-ER оснащена боеголовкой Mark 83, которая почти в два раза мощнее, чем Mark 82, используемая в 500-фунтовой версии.

Применение утяжеленной версии авиабомбы может позволить украинским войскам наносить более мощные удары по укреплённым российским позициям, предостерегает Bulgarian Military. OSINT-анализ демонстрирует, что украинцы применяли такую авиабомбу при подавлении средств ПВО (операции SEAD, по натовский классификации) и при атаке на укрепленные, хорошо заглубленные цели. При этом, впрочем, надо учитывать, что Воздушные силы Украины понесли очень большие потери в ходе СВО, господство в воздухе давно завоевала русская авиация. Тем не менее отдельные операции ВСУ проводить способны.

Как пишет Bulgarian Military, кроме JDAM-ER украинцы применяют еще одну планирующую авиабомбу - GBU 39. Она также была разработана Boeing для ВВС США, однако отличается намного меньшими габаритами (вес 113 кг). Это позволяет доставлять их на таких летательных средствах, как истребители, бомбардировщики и БПЛА. GBU-39 отличается от других бомб своим компактным размером и аэродинамической конструкцией, которая позволяет планировать на расстояние до 110 км при сбросе с большой высоты.

Помимо базовой модели, существует несколько вариантов GBU-39, разработанных для выполнения различных задач. GBU-39A оснащена стандартной системой наведения (инерциальной и спутниковой), а GBU-39B имеет радиолокационную головку самонаведения, которая позволяет поражать движущиеся цели.

Правда, у натовских авиабомб есть и серьезные минусы. The Washington Post и The New York Times сообщали, что российские средства РЭБ резко снизили эффективность натовского высокоточного оружия - запускаемых с РСЗО ракет M30/M31, управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur и авиабомб JDAM-ER.

The New York Times писал, что российские войска часто размещают мощные системы РЭБ рядом со штабами и командными пунктами, которые и пытаются поразить украинцы. Эксперт Томас Уитингтон из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) заявил, что ВСУ теперь вынуждены все усилия тратить на то, чтобы подавить российские РЛС и другое оборудование РЭБ, особенно в Крыму. Без этого никакое натовское высокоточное оружие фактически невозможно применять.