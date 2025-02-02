Дональд Трамп говорит об Украине чаще, чем Владимир Зеленский. И вот очередное громкое заявление: Politico пишет, что Трамп косвенно признался в уже состоявшихся контактах с Москвой по поводу прекращения военных действий.

При этом президент США отказался комментировать, разговаривал ли он уже с Владимиром Путиным по украинскому вопросу и когда вообще состоялся их последний разговор. Трамп также отказался комментировать роль Китая в содействии диалогу с Россией.

Как пишет Politico, если во время предвыборной кампании Трамп неоднократно хвастался тем, как быстро он сможет положить конфликту, то теперь он избегает конкретных обещаний. Сначала грозился ввести против России масштабные санкции, если она не заключит сделку для прекращения конфликта. Но затем про этот ультиматум забыл.

Тем временем Трампу звучат похвалы из Москвы: в отличие от «безнадежной администрации Байдена», новая администрация стала «окном возможностей» для переговоров, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

При этом и Владимир Зеленский не просто льстит, а прямо-таки стелется перед Трампом. Во время трёхчасового подкаста с Лексом Фридманом Зеленский назвал его «таким могущественным, таким влиятельным».

Влиятельное французское издание World Crunch, опросив большое количество западных экспертов, спрогнозировало четыре сценария конфликта, оценив их вероятность.

Сценарий 1: Никакой сделки

Заключение мирного договора, который удовлетворит обе стороны, - очень сложная задача. Основные требования обеих сторон остаются не просто разными, а диаметрально противоположными. При этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе у обеих стран есть ресурсы для продолжения боевых действий.

Немецкая военная разведка считает, что Россия теперь может производить оружие впрок. А Украина в критической ситуации нехватки личного состава может снизить мобилизационный возраст с нынешних 25 лет до 18-и.

Российская армия продолжает успешное наступление. В настоящее время она контролирует около 70% территории Донбасса, и его полное освобождение выглядит вполне реалистичной целью. Особенно с учётом того, что ещё неизвестно, насколько США при Трампе будут готовы поддержать ВСУ дополнительным вооружением.

Сценарий 2: Демилитаризованная зона, подобная корейской

Специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг в прошлом году намекнул на потенциальный план США: заморозить конфликт вдоль линии фронта.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также предложил создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта. Эта идея напоминает соглашение между Северной и Южной Кореей, где демилитаризованная зона существует с 1953 года.

У этой модели есть видные сторонники на Западе. Президент Франции Эммануэль Макрон уже давно предлагает Украине ввести миротворческий контингент. Вместе с солдатами из других стран они могли бы обеспечить безопасность границы. Министр обороны Германии Борис Писториус также считает, что прекращение огня должно быть обеспечено военным путём и что Германия обязана в этом участвовать.

Линия фронта очень протяженная, и обеспечить ее безопасность было бы непростой задачей. Вместе с возможной зоной развёртывания в Беларуси это граница протяжённостью около 2500 километров, что в 10 раз больше, чем у Кореи (250 километров). Западу будет трудно обеспечить войсками такую большую территорию, не оставляя пробелов, и это также станет большим бременем для украинской армии.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что для патрулирования такой границы потребуется не менее 200 тысяч солдат. Австрийский военный эксперт Маркус Райзнер считает, что эта цифра ближе к 150 тысячам.

Сценарий 3: Демилитаризованная зона, подобная кипрской

Идея размещения миротворцев ООН часто выдвигается в качестве способа прекращения конфликтов. Кипр считается успешным примером. Турки и греки вели на острове войну. В 1974 году он был разделён, и была создана буферная зона, в которую вошли международные миротворцы. На протяжении десятилетий конфликт был заморожен, но настоящего мира нет. Кипр остаётся разделённым, и миротворцы по-прежнему находятся между двумя сторонами.

В отличие от корейской модели, миротворцы могут быть размещены между воюющими сторонами. В число миротворцев могут войти представители дружественных России стран — это Бразилия, Индия, Южная Африка.

На Кипре войска ООН удерживают «зелёную линию», которая простирается на 180 километров в длину и в некоторых случаях на несколько километров в ширину. Но, опять же, на Украине такая демаркационная линия была бы значительно длиннее. Кроме того, Южный Кипр был принят в Евросоюз, несмотря на разделённость острова.

Сценарий 4: Вступление Украины в НАТО

Теоретические дискуссии о вступлении Украины в НАТО начались ещё в 2008 году. Планы США по принятию Украины и Грузии в альянс, против которых прагматично выступали европейские главы правительств, в том числе тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель, и стали одной из причин конфликта.

Новый генсек НАТО Марк Рютте уже встретился с Зеленским вскоре после вступления в должность в октябре и подтвердил, что в будущем Украина может вступить в альянс. А также заверил, что в то же время будет оказываться военная помощь. Однако альянс не примет ни одно государство, которое в настоящее время находится в состоянии войны. Кроме того, все решения в НАТО должны приниматься единогласно, и такие страны, как Венгрия и Турция, скорее всего, откажутся дать своё согласие и заблокируют вступление Украины.