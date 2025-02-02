Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира

Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники военного искусства, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в операции по высадке российского десанта на аэродром у поселка Гостомель в Киевской области участвовали свыше 200 вертолетов ВС РФ, включая Ка-52 и Ми-17. Бои за «Антонов» продолжались с начала СВО до конца марта 2022 года.

Генерал СБУ рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии

По словам генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, эта операция стала первой и пока единственной крупной высадкой российских десантников в ходе спецоперации.

Дандыкин отметил, что «операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом».

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, ключевую роль в успешном проведении этой операции сыграл фактор внезапности, а также своевременно полученная информация об особенностях объекта.