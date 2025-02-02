Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира

Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники военного искусства, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира
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По данным агентства, в операции по высадке российского десанта на аэродром у поселка Гостомель в Киевской области участвовали свыше 200 вертолетов ВС РФ, включая Ка-52 и Ми-17. Бои за «Антонов» продолжались с начала СВО до конца марта 2022 года.

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По словам генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, эта операция стала первой и пока единственной крупной высадкой российских десантников в ходе спецоперации.

Дандыкин отметил, что «операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом».

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, ключевую роль в успешном проведении этой операции сыграл фактор внезапности, а также своевременно полученная информация об особенностях объекта.