Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой
Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер на правом берегу Днепра в Херсонской области, где укрывалась украинская пехота. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, атаку координировал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого российского беспилотника «Мерлин-ВР» они скорректировали удар авиабомбы.
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Разведчик с позывным Механик сообщил, что операция прошла в штатном режиме.
«Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — похвалил он российских бойцов.
В декабре 2024 года российские войска сбросили ФАБ-1500 на место дислокации 143-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины, которая, как утверждается, считается одной из худших бригад украинской армии. Украинские бойцы находились в районе населенного пункта Двуречное на купянском направлении в Харьковской области.