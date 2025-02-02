Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер на правом берегу Днепра в Херсонской области, где укрывалась украинская пехота. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, атаку координировал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого российского беспилотника «Мерлин-ВР» они скорректировали удар авиабомбы.

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Разведчик с позывным Механик сообщил, что операция прошла в штатном режиме.

« Р е б я т а с р а б о т а л и о т л и ч н о . М о л о д ц ы р е б я т а » , — п о х в а л и л о н р о с с и й с к и х б о й ц о в .

В декабре 2024 года российские войска сбросили ФАБ-1500 на место дислокации 143-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины, которая, как утверждается, считается одной из худших бригад украинской армии. Украинские бойцы находились в районе населенного пункта Двуречное на купянском направлении в Харьковской области.