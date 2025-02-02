СМИ рассказали о влияние частных компаний на глобальные конфликты

Конфликт на Украине знаменует новую эру ведения войн, характеризующуюся беспрецедентным уровнем вовлеченности частных компаний в обеспечение безопасности военной и гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

« К о н ф л и к т н а У к р а и н е п о л о ж и л н а ч а л о н о в о й э п о х е в о й н , в к о т о р о й к о м м е р ч е с к и е к о м п а н и и , м н о г и е и з к о т о р ы х а м е р и к а н с к и е , с к о р е е в с е г о , б у д у т с а м и о б е с п е ч и в а т ь и з а щ и щ а т ь к р и т и ч е с к и в а ж н у ю ц и ф р о в у ю и н ф р а с т р у к т у р у » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Примерами такой поддержки служат предоставление спутникового интернета компанией Starlink Илона Маска, перенос государственных данных в облачные хранилища Microsoft и Amazon Web Services, а также предоставление спутниковых снимков мест боевых действий компаниями Capella Space, HawkEye 360 и Maxar Technologies.

Foreign Affairs подчеркивает, что, не являясь производителями оружия, эти компании напрямую влияют на ход боевых действий, обеспечивая критически важные цифровые сервисы.

Microsoft, по оценкам журнала, предоставила Украине поддержку на сумму около $500 млн, а SpaceX – более $80 млн на обслуживание Starlink.

Издание обращает внимание на влияние личных связей между представителями украинского правительства и американскими компаниями. Однако журнал предполагает, что в будущих конфликтах, таких как потенциальный конфликт вокруг Тайваня, характер помощи крупных корпораций может измениться, ссылаясь на нежелание Илона Маска оказывать поддержку Тайваню через Starlink, обусловленное его заявлениями о статусе острова и желанием сохранить бизнес-отношения с Китаем.

В конце января группировка войск «Запад» ликвидировала машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink.