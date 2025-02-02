Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

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« Е с т ь с в и д е т е л ь с т в а о т н а ш и х в о е н н ы х ( . . . ) , ч т о е д и н с т в е н н а я а р м и я , к о т о р а я н е р а з в е р н у л а с и л ы н а з а щ и т у с в о е г о г о с у д а р с т в а , а в м а р ш е в о м с т и л е д в и г а л а с ь к г р а н и ц а м с У к р а и н о й , э т о б ы л а в е н г е р с к а я а р м и я . Н е и с к л ю ч а ю , ч т о [ п р е м ь е р - м и н и с т р В е н г р и и В и к т о р ] О р б а н м о г п о д п и с а т ь м е м о р а н д у м н а п р е д м е т в о з м о ж н о с т и о к к у п а ц и и ч а с т и У к р а и н ы п о с л е т о г о , к а к [ п р е з и д е н т Р о с с и и В л а д и м и р ] П у т и н в з я л б ы , н а п р и м е р , К и е в » , — з а к л ю ч и л Я г у н .

В ВСУ сделали сложное заявление о перемирии

Генерал СБУ отметил, что не верит в объяснение Венгрии о намерении взять под контроль ситуацию с беженцами на границе.

Летом 2024 года Ягун Эстонию наиболее смелой страной НАТО, которая была бы рада предоставить аэродромы для истребителей F-16, однако посетовал, что страна не имеет границы с Украиной.