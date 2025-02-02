Стало известно о предложении Залужного напасть на Белгород в 2022 году

Советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в 2022 году командующий армией Украины предлагал провести операцию на территории России, в Белгородской области, чтобы обезопасить Харьков. Его слова передает украинская служба «Би-би-си».

© Газета.Ru

Как отметил Назаров, вторжение в Курскую область – не уникальная операция, и идея атаки на территорию России возникла в декабре 2022 года, когда главнокомандующим был Валерий Залужный.

« Я з н а ю т о ч н о , ч т о В а л е р и й Ф е д о р о в и ч н а о д н о м и з з а с е д а н и й н а с о в е щ а н и и , к о т о р о е п р о в о д и л о с ь в С Н Б О , о н о з в у ч и л э т и о п е р а ц и и , к о т о р ы е ф а к т и ч е с к и с е й ч а с м ы н а б л ю д а е м . < … > Т о г д а в т о м в а р и а н т е , к о т о р ы й м ы о з в у ч и в а л и , т а м ш л а р е ч ь о Б е л г о р о д с к о й о б л а с т и . И м е н н о п р е д л а г а л и с ь т а к и е н а п р а в л е н и я д е й с т в и й д л я т о г о , ч т о б ы с о з д а т ь о ч е н ь с е р ь е з н у ю у г р о з у п р о т и в н и к у » , — с к а з а л Н а з а р о в .

По словам генерала, речь шла об «окружении или блокировании Белгорода».

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

До этого украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.