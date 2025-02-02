Генсек НАТО Марк Рютте рассказал журналистам, что альянс ждет от ФРГ наращивания военных расходов и производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП.

« У ч и т ы в а я м а с ш т а б ы э к о н о м и к и Г е р м а н и и , м ы , е с т е с т в е н н о , х о т и м , ч т о б ы о н и с д е л а л и г о р а з д о б о л ь ш е . Д л я Г е р м а н и и с е е ф а н т а с т и ч е с к и м и о р у ж е й н ы м и к о м п а н и я м и и и н н о в а ц и о н н ы м п о т е н ц и а л о м э т о о з н а ч а е т , ч т о и м п р и д е т с я н а р а щ и в а т ь п р о и з в о д с т в о . Г е р м а н и и н е о б х о д и м о у в е л и ч и т ь в о е н н ы е р а с х о д ы , э т о н е о б х о д и м о » , — п о д ч е р к н у л Р ю т т е .

Генсек заметил, что в Европе ФРГ выступает основным донором военной помощи Украине. Он добавил, что Берлин пообещал направить бригаду в Литву.

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Рютте отметил также, что банкам, находящимся на территории стран НАТО, следует увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Он уточнил, что это имеет «решающее значение».

Подготовка к возможной войне, заметил генсек альянса, является лучшим способом избежать войны.