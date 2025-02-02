Генсек НАТО назвал лучший способ избежать войны
Генсек НАТО Марк Рютте рассказал журналистам, что альянс ждет от ФРГ наращивания военных расходов и производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП.
«Учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. Для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо», — подчеркнул Рютте.
Генсек заметил, что в Европе ФРГ выступает основным донором военной помощи Украине. Он добавил, что Берлин пообещал направить бригаду в Литву.
Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры
Рютте отметил также, что банкам, находящимся на территории стран НАТО, следует увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Он уточнил, что это имеет «решающее значение».
Подготовка к возможной войне, заметил генсек альянса, является лучшим способом избежать войны.