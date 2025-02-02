Стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в районе боевых действий в Курской области. Об этом сообщил депутат Владивостока Виктор Тарабарин, передает РИА Новости.

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Сын погибшего вице-губернатора Приморья воюет в зоне СВО

Он также отметил, что из-за этого тела погибших пока не доставили.

Он также заявил, что сын Ефремова в данный момент также находится в зоне специальной военной операции (СВО).

2 февраля стало известно о гибели ушедшего добровольцем на фронт Ефремова. Трагедия произошла в Курской области. Его автомобиль наехал на мину.