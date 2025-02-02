В ВСУ сделали сложное заявление о перемирии
Рядовые члены ВСУ не верят в возможность скорого перемирия на Украине, оценивая его в 30-40%. Украинские солдаты считают, что России невыгодно прекращать наступление, поскольку она побеждает. В офицерской среде ВСУ, напротив, говорят, что перемирие невыгодно киевскому режиму, сообщает CNN.
CNN пишет, что на фронте «растет откровенность украинских военнослужащих». Еще несколько месяцев назад, общаясь с журналистами, солдаты «повторяли бы только заученные заверения в победе». Теперь они считают, что Россия побеждает, а возможность прекращения огня находится под большим вопросом.
«Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не такова, чтобы мы могли видеть, что будет перемирие. Все это очень сложно», — сказал солдат по имени Виктор.
Другой солдат, Андрей, добавил:
«Я думаю, что вероятность 40%. Другая сторона побеждает, завоевывает территории. И нам, по большому счету, нечего на это сказать».
При этом командиры солдат дают иное объяснение тому, что не следует ожидать быстрого прекращения огня.
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Командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин заявил CNN, что перемирие невыгодно Киеву.
«Если сейчас будет объявлено о прекращении огня, нам будет только хуже», — сказал он.
По его мнению, российская армия «восстановит себя, сформирует новые воинские части, перегруппируется и снова атакует».
Накануне глава МИД Венгрии заявил, что Украина проиграла на поле боя.
Аналогичное заявление сегодня сделал ирландский журналист Чей Боуз.