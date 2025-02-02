Рядовые члены ВСУ не верят в возможность скорого перемирия на Украине, оценивая его в 30-40%. Украинские солдаты считают, что России невыгодно прекращать наступление, поскольку она побеждает. В офицерской среде ВСУ, напротив, говорят, что перемирие невыгодно киевскому режиму, сообщает CNN.

CNN пишет, что на фронте «растет откровенность украинских военнослужащих». Еще несколько месяцев назад, общаясь с журналистами, солдаты «повторяли бы только заученные заверения в победе». Теперь они считают, что Россия побеждает, а возможность прекращения огня находится под большим вопросом.

« В е р о я т н о с т ь п р е к р а щ е н и я о г н я с о с т а в л я е т в с е г о 3 0 % . П о т о м у ч т о с и т у а ц и я н а ф р о н т е н е т а к о в а , ч т о б ы м ы м о г л и в и д е т ь , ч т о б у д е т п е р е м и р и е . В с е э т о о ч е н ь с л о ж н о » , — с к а з а л с о л д а т п о и м е н и В и к т о р .

Другой солдат, Андрей, добавил:

« Я д у м а ю , ч т о в е р о я т н о с т ь 4 0 % . Д р у г а я с т о р о н а п о б е ж д а е т , з а в о е в ы в а е т т е р р и т о р и и . И н а м , п о б о л ь ш о м у с ч е т у , н е ч е г о н а э т о с к а з а т ь » .

При этом командиры солдат дают иное объяснение тому, что не следует ожидать быстрого прекращения огня.

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Командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин заявил CNN, что перемирие невыгодно Киеву.

« Е с л и с е й ч а с б у д е т о б ъ я в л е н о о п р е к р а щ е н и и о г н я , н а м б у д е т т о л ь к о х у ж е » , — с к а з а л о н .

По его мнению, российская армия «восстановит себя, сформирует новые воинские части, перегруппируется и снова атакует».

Накануне глава МИД Венгрии заявил, что Украина проиграла на поле боя.

Аналогичное заявление сегодня сделал ирландский журналист Чей Боуз.