Опасность атаки БПЛА объявлена в Ростовской области
Российская армия уничтожила один украинский беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области.
Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет <...> По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, — отметил он в Telegram-канале.
31 января, силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Атаке беспилотников подверглись Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская, Воронежская и Белгородская области, а также Краснодарский край.
29 января ПВО сбила беспилотник ВСУ над Ладожским озером Ленинградской областью. Разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.