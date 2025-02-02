Опасность атаки БПЛА объявлена в Ростовской области

Российская армия уничтожила один украинский беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

— С е г о д н я р а н н и м у т р о м в К у й б ы ш е в с к о м р а й о н е Р о с т о в с к о й о б л а с т и с р е д с т в а м и р а д и о э л е к т р о н н о й б о р ь б ы п о д а в л е н о д и н Б П Л А . П р е д в а р и т е л ь н о , н и к т о н е п о с т р а д а л , р а з р у ш е н и й н а з е м л е н е т < . . . > П о ю г о - з а п а д у Р о с т о в с к о й о б л а с т и о б ъ я в л е н а о п а с н о с т ь а т а к и Б П Л А , — о т м е т и л о н в Telegram-канале.

31 января, силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Атаке беспилотников подверглись Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская, Воронежская и Белгородская области, а также Краснодарский край.

29 января ПВО сбила беспилотник ВСУ над Ладожским озером Ленинградской областью. Разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.