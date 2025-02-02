Польский солдат вышел на белорусскую границу и совершил суицид

Польский солдат совершил суицид во время несения караульной службы на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

« С г л у б о к и м п р и с к о р б и е м с о о б щ а е м , ч т о с е г о д н я н о ч ь ю в р а й о н е п р о в е д е н и я о п е р а ц и и " Б е з о п а с н о е П о д л я с ь е " п р о и з о ш л о с а м о у б и й с т в о о д н о г о и з в о е н н о с л у ж а щ и х » , — з а я в и л и в ш т а б е .

1 августа Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.