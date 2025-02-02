В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры

В Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

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По информации ведомства, возгорание на месте уже ликвидировано. Тип объекта инфраструктуры не указывается.

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Ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области взрыв повредил объекты инфраструктуры. Сообщивший об этом назначенный Киевом глава Запорожской администрации Иван Федоров не уточнил, какие именно объекты пострадали.