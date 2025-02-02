Солдаты ВСУ обратились с призывом к НАТО

Солдаты ВСУ, обороняющиеся возле Покровска, призывают на помощь НАТО, поскольку полное окружение города неминуемо: «темпы наступления России поразительны». Об этом сообщает CNN.

Телеканал сообщает, что российские войска стремительно наступают на жизненно важный военный узел — Покровск.

«Темпы его окружения поразительны, и, как только он падет, останется мало поселений между войсками России и крупными городами Днепр и Запорожье», отмечают репортеры CNN.

По их словам, в таких условиях ВСУ надеются только на помощь НАТО.

«Надежда здесь является ключевой валютой. Украинские официальные лица постоянно продвигают идею о том, что европейские войска или войска НАТО обеспечат Киеву гарантии безопасности посредством особого присутствия в прифронтовых районах в качестве своего рода миротворцев», пишет CNN.

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Телеканал приводит слова командира батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимира Саблина.

«Если бы НАТО могла отправить войска на Украину это была бы гарантия безопасности для Украины», сказал Саблин.

По его мнению, Россия «боится Америки, боится НАТО в целом». Саблин считает, что Запад действительно может дать гарантии безопасности, разместив миротворцев в прифронтовых районах. При этом прекращение огня приведет к тому, что «будет только хуже для нас».

Телеканал также отмечает, что российские беспилотники беспрестанно угрожают украинским формированиям, а солдаты Киева считают, что «существует только 30-40% шансов на прекращение огня», поскольку Россия «выигрывает, обретая территории».

«И нам, в целом, нечего сказать», заявил боец ВСУ по имени Андрей.