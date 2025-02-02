Солдаты ВСУ, обороняющиеся возле Покровска, призывают на помощь НАТО, поскольку полное окружение города неминуемо: «темпы наступления России поразительны». Об этом сообщает CNN.

Телеканал сообщает, что российские войска стремительно наступают на жизненно важный военный узел — Покровск.

« Т е м п ы е г о о к р у ж е н и я п о р а з и т е л ь н ы , и , к а к т о л ь к о о н п а д е т , о с т а н е т с я м а л о п о с е л е н и й м е ж д у в о й с к а м и Р о с с и и и к р у п н ы м и г о р о д а м и Д н е п р и З а п о р о ж ь е » , — о т м е ч а ю т р е п о р т е р ы C N N .

По их словам, в таких условиях ВСУ надеются только на помощь НАТО.

« Н а д е ж д а з д е с ь я в л я е т с я к л ю ч е в о й в а л ю т о й . У к р а и н с к и е о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а п о с т о я н н о п р о д в и г а ю т и д е ю о т о м , ч т о е в р о п е й с к и е в о й с к а и л и в о й с к а Н А Т О о б е с п е ч а т К и е в у г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и п о с р е д с т в о м о с о б о г о п р и с у т с т в и я в п р и ф р о н т о в ы х р а й о н а х — в к а ч е с т в е с в о е г о р о д а м и р о т в о р ц е в » , — п и ш е т C N N .

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Телеканал приводит слова командира батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимира Саблина.

« Е с л и б ы Н А Т О м о г л а о т п р а в и т ь в о й с к а н а У к р а и н у — э т о б ы л а б ы г а р а н т и я б е з о п а с н о с т и д л я У к р а и н ы » , — с к а з а л С а б л и н .

По его мнению, Россия «боится Америки, боится НАТО в целом». Саблин считает, что Запад действительно может дать гарантии безопасности, разместив миротворцев в прифронтовых районах. При этом прекращение огня приведет к тому, что «будет только хуже для нас».

Телеканал также отмечает, что российские беспилотники беспрестанно угрожают украинским формированиям, а солдаты Киева считают, что «существует только 30-40% шансов на прекращение огня», поскольку Россия «выигрывает, обретая территории».