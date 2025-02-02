Зеленский: 800 тысяч солдат ВСУ могли бы стать бонусом для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще считает членство в Североатлантическом альянсе одной из главных гарантий безопасности. В интервью Associated Press он указал, что 800 тысяч солдат ВСУ могли бы стать «бонусом» для НАТО.

Он утверждает, что без гарантий безопасности со стороны Запада любое соглашение, заключенное с Россией, станет предпосылкой будущей агрессии. Членство в НАТО все еще остается главным выбором для Украины, подчеркнул Зеленский.

« Я д е й с т в и т е л ь н о в е р ю , ч т о э т о с а м ы е д е ш е в ы е г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и , к о т о р ы е м о ж е т п о л у ч и т ь У к р а и н а , с а м ы е д е ш е в ы е д л я в с е х . . . Э т о б у д е т с и г н а л о м , ч т о н е Р о с с и я б у д е т р е ш а т ь , к т о д о л ж е н б ы т ь в Н А Т О , а к т о н е т , а С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы А м е р и к и б у д у т р е ш а т ь . Я д у м а ю , ч т о э т о б о л ь ш а я п о б е д а д л я Т р а м п а » , — з а я в и л З е л е н с к и й .

Также, по словам украинского лидера, 800-тысячная армия была бы бонусом для НАТО, особенно если Трамп стремится вывести американские войска из Европы.

До этого Зеленский заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева.