Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о недофинансировании армии Дании из-за оказанной помощи Украине на 7,5 млрд долларов, что привело к отсутствию систем ПВО и ПРО.

Как передает ТАСС, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген уже выделил Киеву 7,5 млрд долларов, в результате чего датские вооруженные силы недофинансированы. По его словам, в стране отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса.

Барбин подчеркнул, что безопасность Дании зависит не от объемов военных расходов, а от готовности участвовать в строительстве равной международной системы безопасности. Он отметил, что Копенгаген не проявляет заинтересованности в отказе от конфронтационных подходов.

На вопрос о влиянии данной поддержки на безопасность в Дании в долгосрочной перспективе, дипломат отметил, что эта помощь может негативно сказаться на обороноспособности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, а посол России в Дании Владимир Барбин отметил готовность Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии.