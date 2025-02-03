Российский Су-30 сбил истребитель Су-27 ВСУ

Украинский истребитель Су-27 сбит ракетой, выпущенной российским самолетом Су-30СМ.

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Перехват произошел 2 февраля, место атаки не сообщается.

Украинский летчик погиб. Это 24-летний капитан ВВС Украины Иван Болотов. Его имя наши узнали, послушав эфир ВВС Украины - переговоры там после аварии велись на русском. В числе прочего командование украинской авиации обсуждало, какую официальную причину выбрать для гибели летчика. Сошлись на отказе гидросистемы.

" С б и л е г о н а ш С у - 3 0 С М . С ч е м и п о з д р а в л я е м э к и п а ж " , - н а п и с а л к а н а л "Воевода вещает".

Су-27 - тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. Эти самолеты, которых у Украины осталось немного - единственные (кроме F-16), кто может хоть как-то воевать с нашей боевой авиацией. Также они переделаны для использования американских бомбы Mk83 c комплектами JDAM-ER, аналог наших ФАБ-500 УМПК. Оттого победа еще ценнее.