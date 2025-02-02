НАТО обратилось с призывом к Германии

Германия должна увеличить расходы на оборону и нарастить производство вооружений.

Об этом в интервью газете Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

« Г е р м а н и я д о л ж н а б о л ь ш е т р а т и т ь и б о л ь ш е п р о и з в о д и т ь . Я г о в о р ю в а м о ч е н ь ч е т к о : м ы д о л ж н ы г о т о в и т ь с я к в о й н е . Э т о л у ч ш и й с п о с о б и з б е ж а т ь в о й н ы » , — с к а з а л о н .

Кроме того, генсек НАТО признал правоту слов президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП страны.

9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, что для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

До этого Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.