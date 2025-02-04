Украинский пленный рассказал об угрозах офицеров ВСУ

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео разговора с украинским пленным.

© Лента.ру

Солдат рассказал, что пленных хотели отвести в определенное место, где находился раненый человек из другой точки. Один из бойцов подчеркнул, что остальные туда не пойдут.

« . . . Н а ч т о н а м б ы л о т в е т п р я м ы м т е к с т о м : " В ы п о н и м а е т е , ч т о е с л и в ы т у д а н е п о й д е т е , в ы о т с ю д а в о о б щ е н е в ы б е р е т е с ь ? " . П о с л е ч е г о м ы п е р е г л я н у л и с ь , р а з в е л и р у к а м и и п о ш л и » , — с о о б щ и л п л е н н ы й .

Командующий ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области.