Алаудинов рассказал, как Киев обманул с коридором для жителей Суджи

Представители комендатуры в Судже Курской области из числа Вооруженных сил Украины обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Он отметил, что несколько месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и близлежащих населенных пунктов. Она сослалась на представителей комендатуры, которые обещали это сделать, если русские дадут коридор. Алаудинов добавил, что попросил его связать с представителем комендатуры, после чего состоялся телефонный разговор.

" Я с к а з а л , я г о т о в о р г а н и з о в а т ь л ю б о й к о р и д о р д л я т о г о , ч т о б ы в ы в е с т и н а ш и х м и р н ы х ж и т е л е й . О н с к а з а л , в с е х о р о ш о , я с е й ч а с п е р е г о в о р ю , д а м о т в е т . Д а е т о т в е т , г о в о р и т , ч т о о н н е м о ж е т и х в ы в е с т и ч е р е з л и н и ю б о е в о г о с о п р и к о с н о в е н и я , о н и х м о ж е т т о л ь к о в о б р а т н у ю с т о р о н у . Я г о в о р ю , х о р о ш о , я г о т о в о р г а н и з о в а т ь , с д е л а т ь ч т о у г о д н о , в ы в е з и т е и х в о б р а т н у ю с т о р о н у . Н а в т о р о й д е н ь я е м у п е р е з в а н и в а ю , о н г о в о р и т : я н е и м е ю т а к и х п о л н о м о ч и й , э т о м о ж н о с д е л а т ь , е с л и в ы п о п р о с и т е [ о м б у д с м е н а Т а т ь я н у ] М о с к а л ь к о в у , ч т о б ы о н а п о з в о н и л а с в о е м у к о л л е г е у н а с н а Украине. Я звоню сразу Москальковой, Москалькова звонит своему коллеге, договаривается, пытается договориться. В конечном итоге этот товарищ с комендатуры Суджи слился", - рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Он отметил, что все разговоры комендатуры о том, что они готовы вывезти, если русские дадут коридор, оказались выдумкой. Также Алаудинов рассказал, что попросил предоставить ему список этих людей, но представитель комендатуры не стал делать и этого. Кроме того, пару дней назад состоялся повторный звонок.

" Я г о в о р ю , п о с л у ш а й т е , г о т о в с д е л а т ь , ч т о у г о д н о . < . . . > Я о ч е н ь п р о ш у , с д е л а й т е ч т о - н и б у д ь , д а в а й т е м ы в ы в е д е м э т и х м и р н ы х ж и т е л е й . О н с к а з а л : д а , х о р о ш о , я з а в т р а п е р е г о в о р ю и н а б е р у . Н е н а б р а л н и в ч е р а , н и с е г о д н я " , - д о б а в и л о н .

Алаудинов также прокомментировал удар ВСУ по Судже, заявив, что все преступники, причастные к обстрелу, должны понести должное наказание.