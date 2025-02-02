Алаудинов рассказал, как Киев обманул с коридором для жителей Суджи
Представители комендатуры в Судже Курской области из числа Вооруженных сил Украины обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Он отметил, что несколько месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и близлежащих населенных пунктов. Она сослалась на представителей комендатуры, которые обещали это сделать, если русские дадут коридор. Алаудинов добавил, что попросил его связать с представителем комендатуры, после чего состоялся телефонный разговор.
"Я сказал, я готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он сказал, все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что он не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может только в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону. На второй день я ему перезваниваю, он говорит: я не имею таких полномочий, это можно сделать, если вы попросите [омбудсмена Татьяну] Москалькову, чтобы она позвонила своему коллеге у нас на Украине. Я звоню сразу Москальковой, Москалькова звонит своему коллеге, договаривается, пытается договориться. В конечном итоге этот товарищ с комендатуры Суджи слился", - рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Он отметил, что все разговоры комендатуры о том, что они готовы вывезти, если русские дадут коридор, оказались выдумкой. Также Алаудинов рассказал, что попросил предоставить ему список этих людей, но представитель комендатуры не стал делать и этого. Кроме того, пару дней назад состоялся повторный звонок.
"Я говорю, послушайте, готов сделать, что угодно. <...> Я очень прошу, сделайте что-нибудь, давайте мы выведем этих мирных жителей. Он сказал: да, хорошо, я завтра переговорю и наберу. Не набрал ни вчера, ни сегодня", - добавил он.
Алаудинов также прокомментировал удар ВСУ по Судже, заявив, что все преступники, причастные к обстрелу, должны понести должное наказание.