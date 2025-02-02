Российская Армия продолжает свое продвижение в Донбассе, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии это остановить. Так положение армии Украины оценил немецкий журнал Der Spiegel.

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« Ф р о н т с м е щ а е т с я м е д л е н н о , н о в е р н о . [ Р о с с и й с к и е ] в о й с к а о т т е с н я ю т о к о п з а о к о п о м , с е л о з а с е л о м . С и т у а ц и я п а р ш и в а я » , — у к а з а н о в м а т е р и а л е .

Отмечается, что на сегодняшний день даже те батальоны ВСУ, которые обычно занимались наступательными действиями, вынуждены сидеть в обороне и отбиваться от российских атак.

Ранее издание The Economist сообщило, что ВСУ, сталкиваясь со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством, вынуждены «затыкать дыры» на фронте. «Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — рассказал командир в отставке с позывным Купол.