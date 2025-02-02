В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины сотрудники территориального цнтра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обманом мобилизовали преподавателя вуза. Об этом Верховной рады Георгий Мазурашу, передает «Страна».

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Политик указал, что работники учебных заведений освобождены от призыва. Однако мужчину все равно забрали на улице, привели в ТЦК и заставили подписать документы. На следующий день после прохождения пятиминутной военно-врачебной комиссии его отправили в часть.

« О б ы ч н о в э т и х с л у ч а я х в о е н н ы е о т в е ч а ю т : " И з в и н и т е , м ы м о ж е м н а р у ш а т ь з а к о н о д а т е л ь с т в о в о в р е м я м о б и л и з а ц и и , н о н е и м е е м о с н о в а н и й д л я т о г о , ч т о б ы в е р н у т ь э т о г о ч е л о в е к а " » , — р а с к р ы л п а р л а м е н т а р и й у л о в к у Т Ц К .

27 января сотрудники ТЦК схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо в рясе и попытались отправить его на фронт. Несколько командиров поочередно отказались принять священника, понимая, что по своему вероисповеданию он не может брать в руки оружие. Мужчину вернули в ТЦК, где он сутки просидел взаперти без еды. Затем ТЦК предприняли еще одну безуспешную попытку «пристроить» его в часть.