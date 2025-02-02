Военнослужащие группировки "Север" доставляют мирным жителям Курской области необходимые лекарства, исходя из потребностей каждого человека. Об этом сообщил ТАСС боец группировки с позывным Сварог.

"Лекарства также завозим. Местная администрация сообщает о потребности, и мы стараемся подобрать индивидуально, чтобы завезти необходимые медикаменты", - сказал военнослужащий.

По его словам, в одном из населенных пунктов, например, была проблема с нехваткой инсулина, и российские бойцы доставили необходимый препарат тому, кто в нем нуждался.

Сварог добавил, что солдаты не забывают и о детях. "Они должны понимать, что у них все равно детство, несмотря на то, что идут боевые действия. Поэтому и сладости, и игрушки, все, что мы можем, мы стараемся завезти. Местное население должно понимать, что оно находится под защитой, что русская армия всегда защитит", - заметил боец.

В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие "Севера" продолжают доставлять гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости мирным жителям тех населенных пунктов, куда гражданские волонтеры добраться не могут.