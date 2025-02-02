Ирландский журналист Чей Боуз заявил о победе России в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

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Журналист отметил, что поражение Киева очевидно для всех, но несмотря на это украинские власти «продолжают требовать от граждан жертвовать собой». Он также напомнил, что сотни тысяч украинцев уже покинули территорию страны.

Ранее Боуз призвал Евросоюз прекратить врать о неудачах России. Он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о «серьезно пострадавшей» российской экономике, отметив, что подобные заявления она делала еще более двух лет назад, но с тех пор «Россия продвинулась вперед».