Удар ВСУ по интернату в городе Суджа Курской области - это преступление, не имеющее сроков давности. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, этому нечеловеческому зверству киевского режима нет и не может быть оправдания.

Глава региона добавил, что пока нет достоверной информации о числе пострадавших в результате удара по интернату.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области.

По данным ведомства, это было сделано с целью отвлечь внимание от зверств Киева в курском селе Русское Поречное. Пуск ракет ВСУ из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

Ранее в ООН прокомментировали преступления ВСУ в курском селе Русское Поречное. По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН последовательно выступает против гибели и убийств любого гражданского населения.

В Красном Кресте, говоря о гибели жителей Курской области от рук ВСУ, подчеркнули, что защита гражданских лиц во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права".